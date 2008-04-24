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Впервые энергетики Беларуси смогут управлять атомной станцией до ее появления в стране

24 апреля 2008 16:50
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Вскоре на базе объединения энергетических и ядерных исследований "Сосны" появится новое специальное оборудование. Ученые считают, что атомная энергетика не только обеспечит энергобезопасность страны, но и станет доказательством высокого уровня ее научно-технического развития. Все работы по предстоящему строительству белорусского атомного объекта энергетики ведутся под строгим и всеобъемлющим научным сопровождением. Выбор наиболее подходящей для строительства АЭС площадки, типа реактора и конструкции сооружения станции, осуществляется на основе тщательного научного анализа теоретических расчетов, экспертиз и моделирования внештатных ситуаций.
# общество

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