Возвращение диких животных Таиланда на родину

В Таиланде проведены мероприятия по возвращению животных и птиц в привычную среду обитания. Организатором стало Отделение дикой природы Государственного департамента защиты национальных парков. Церемония сопровождалась масштабными празднествами с присутствием почетных гостей и местных жителей.

999 животных в Таиланде были выпущены в привычную среду обитания. Возвращение животных в дикую природу - буддистская традиция. Число "9" - в тайской культуре символизирует сострадание и преклонение перед жизнью. Сотни сельских жителей и гостей наблюдали за загадочной церемонией. Теперь домом для оленей, диких боровов и птиц станет заповедник живой природы Лангка в центральной области Лопбури.

Не обошлось и без критики. Организаторы обвинялись в нарушении международных норм по сохранению привычных условий обитания для животных. Некоторые из них были выращены в неволе и не приспособлены к жизни за ее пределами. Однако глава отделения дикой природы Государственного Департамента защиты национальных парков Пэнит Сэнпоут настаивает, что все было сделано надлежащим образом.

"Мы подробно изучили территорию и пришли к выводу, что она будет оптимальной для животных. Они не только смогут жить в дикой природе, но и увеличивать свою популяцию", - отметил он.

После символического разрезания ленты, сотни животных ринулись в зеленые пространства заповедника. Сельские жители радостно приветствовали своих новых соседей. Каждое животное снабжено специальным чипом, которое позволит работникам заповедника отслеживать их передвижение. По словам представителей местной власти, возвращение животных в дикую природу - только часть проекта возрождения национальных парков.