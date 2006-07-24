Прямой эфир

Возвращение диких животных Таиланда на родину

24 июля 2006 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Таиланде проведены мероприятия по возвращению животных и птиц в привычную среду обитания. Организатором стало Отделение дикой природы Государственного департамента защиты национальных парков. Церемония сопровождалась масштабными празднествами с присутствием почетных гостей и местных жителей.

999 животных в Таиланде были выпущены в привычную среду обитания.  Возвращение животных в дикую природу - буддистская традиция. Число "9" - в тайской культуре символизирует сострадание и преклонение перед жизнью. Сотни сельских жителей и гостей наблюдали за загадочной церемонией.  Теперь домом  для оленей, диких боровов и птиц  станет заповедник живой природы Лангка в центральной области Лопбури. 

Не обошлось и без критики. Организаторы обвинялись в нарушении международных  норм по сохранению  привычных условий обитания для  животных.  Некоторые  из них были выращены в неволе и не приспособлены к жизни за ее пределами.  Однако  глава отделения дикой природы Государственного Департамента защиты национальных парков Пэнит Сэнпоут настаивает, что все было сделано надлежащим образом.
"Мы подробно изучили территорию и пришли к выводу, что она будет оптимальной для животных. Они не только смогут жить в дикой природе, но и увеличивать свою популяцию", - отметил он.

После символического разрезания   ленты, сотни животных  ринулись в зеленые пространства заповедника. Сельские жители радостно приветствовали своих новых соседей. Каждое животное снабжено специальным чипом, которое позволит работникам заповедника отслеживать их передвижение.  По словам представителей местной власти, возвращение животных в дикую природу - только часть проекта  возрождения национальных парков.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
24 июля 2006 08:09

Москва - Минск: "Славянский экспресс"

21 июля 2006 13:37

Столичные архитекторы построят "мост романтических встреч"

21 июля 2006 13:34

Борьба с коррупцией продолжится