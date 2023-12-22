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Возведение соцобъектов и развитие туротрасли обсудили на встрече с трудовым коллективом «Стройтреста №4»

22 декабря 2023 17:11
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Новости Беларуси. Возведение социальных объектов и развитие туристической отрасли. Эти и другие темы обсудили на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана с трудовым коллективом «Стройтреста № 4», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возведение соцобъектов и развитие туротрасли обсудили на встрече с трудовым коллективом «Стройтреста №4»-1

Это одна из старейших строительных организаций столицы. На предприятии трудится свыше 2 тысяч человек. Говорили о возведении социальных учреждений для пожилых людей и инвалидов, новых спортивных сооружений и реконструкции кинотеатров. Традиционно часть встречи была посвящена вопросам из зала. Затронули также тему предстоящей электоральной кампании.

Возведение соцобъектов и развитие туротрасли обсудили на встрече с трудовым коллективом «Стройтреста №4»-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Именно благодаря их выбору мы сформируем и Палату представителей, новый состав, и горсовет, депутатов местного Совета. Самые такие насущные задачи и обсуждаем, как видно из таких встреч, достаточно позитивно настроен на работу, обстановка очень благожелательная.

Встречи с трудовыми коллективами дают возможность реально оценить ситуацию на местах, а также обсудить наиболее актуальные вопросы социально-экономического развития столицы.

# Государственная политика # общество # Новости Минска и Минской области

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