Возрождение пострадавших от Чернобыльской АЭС территорий: хронология событий

Еще в середине 90-х Беларусь сделала ставку на возрождение пострадавших регионов. И это всегда было под личным контролем Президента. За эти годы удалось не только снизить разрушительное влияние последствий катастрофы, но и на практике сломать стереотипы. В загрязненных районах можно производить экологически чистую продукцию.

Путь возрождения загрязненных территорий начинается с 1995 года. Тогда Президент первым ступил, казалось бы, на запрещенные земли, но твердым шагом – свести к минимуму разрушительные последствия чернобыльского атома. С тех пор каждый год в дни годовщины аварии глава государства отравляется в пострадавшие районы.

Особо вошел в историю 1999-й. Тогда Президент инициировал сложнейший проект газификации белорусского Полесья. Сегодня пострадавшие районы пользуются голубым топливом.

Показателен и 2001-й. Началось возрождение и использование природного ресурса – Полесского радиационно-экологического заповедника. Создан маршрут от Наровли до Брагина и Хойников.

Защита людей, пострадавших в результате аварии, и реабилитация загрязненных регионов – темы актуальные и в 2002-м. Их обсуждали в Мозыре, Гомеле и Чечерском районе.

А уже через год (2003) в Гомеле открылся Республиканский научно-практический центр радиационной медицины. После распада СССР на протяжении более чем 10 лет объект был «заморожен», и только вмешательство главы государства позволило сдвинуть дело с мертвой точки. Созданный для белорусов центр теперь лечит украинцев и россиян.

В 2004-м самая масштабная поездка. 10 дней. Список посещаемых объектов, как и вопросов, необычайно велик. Передовые технологии в сельском хозяйстве, переработка углеводородов, развитие перерабатывающего производства.

2005-й. Гомель, Ветковский и Мозырский районы. Один из главных вопросов – строительство кукурузокалибровочного завода. Сегодня он обеспечивает страну собственным материалом. А современное медицинское оборудование даже в глубинке позволяет он-лайн получать консультации специалистов.

20-я годовщина аварии на ЧАЭС. Брагин. Всего 30 километров от злополучной АЭС. Но, несмотря на опасное соседство, здесь демонстрируют передовой опыт в здравоохранении и сельском хозяйстве. Ставку сделали на производство чистой говядины и не прогадали.

2007-й. Петриковский район, Буда-Кошелевский, Быхов. В городах заметны перемены. Построены современные поликлиники, преобразилась инфраструктура. Развернулись частный бизнес и новые производства.

Очередной маршрут – Туров, Хойники, Глинищаны. Поездку Александр Лукашенко начал со Столинщины. В районе более 60 % угодий значились как зараженные. Теперь, спустя годы и благодаря новым технологиям, все они в деле, а район – довольно успешный. Тогда же на этих землях решили приступить к возделыванию подсолнечника и сои.

2009-й. На этот раз о проблемах говорили на примере Лоевского и Брагинского районов. Экономика регионов, развитие социальных стандартов, наука в помощь медицине и сельскому хозяйству. Достойный пример – завод по производству кирпича. С его вводом у местной молодежи появилась надежная перспектива.

На карте пострадавших районов вряд ли найдется место, оставшееся без внимания. Тысячи километров дорог, десятки решений и новых производств, возрожденных деревень. Здесь жизнь кипит, кипит по-новому. Чернобыльская быль идет на убыль.

Анастасия Корниенко телекомпания СТВ.