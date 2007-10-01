Возраст - это не приговор

Эмоциональны, энергичны и талантливы. У каждого своя формула успеха, красоты и хорошего настроения. Они активнее своих внуков и могут еще не раз тряхнуть стариной.

Для Виктора Владимировича управлять автомобилем все равно, что покорить Эверест. Работа до седьмого пота. Четырехколесный мучитель, признается пенсионер, выматывает и силы, и нервы и даже терпение. Единственное, что пока растет с геометрической прогрессией, так это желание получить права. Тогда к домику в деревне можно будет добираться не только на электричке.

Каждый жест - слово, в каждом движении - определенный смысл. Они танцуют танец любви, а поэтому называют себя Афродитами. Правда, греческим мотивам богини предпочитают восточные. И наряды, и макияж, как на Востоке продуман до тонкостей. На лице - улыбки, в ногах - легкость. Результат не магии, а собственных усилий.

Медалей у Чемпиона Европы и мира по тяжелой атлетике среди ветеранов не меньше, чем лет за плечами. Возраст, признается Эдуард Жигалко - не преграда большому спорту. Три мировых рекорда и прекрасная форма - вот его личная победа не только над сотнями конкурентов, но и над временем.

Они такие разные, но в одном эти люди сходятся: своей активностью они в очередной раз доказывают, что есть и другая, молодая сторона старости.