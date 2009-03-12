Возможность получить водительское удостоверение появится у минских старшеклассников

Специальный учебный класс открывается сегодня на базе столичной средней школы №37. Созданный по инициативе и при поддержке Управления ГАИ Министерства внутренних дел и Минобразования, специальный класс оборудован современными наглядными пособиями, видеотехникой и компьютерами. В свободное от учебы время старшеклассники смогут обстоятельно на протяжении двух лет пройти теоретическую и практическую подготовку для сдачи экзаменов в ГАИ и получить водительское удостоверение категории "В". В планах — обучение управлению мотоциклами и скутерами.