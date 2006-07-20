Возможно, вскоре в Беларуси прочно обоснуется близкий родственник осетра - веслонос

Возможность его акклиматизации в наших условиях изучают сотрудники Института рыбного хозяйства Национальной академии наук. Технология промышленного выращивания веслоноса в прудовых хозяйствах Беларуси отрабатывается уже несколько лет.

Но широкое развитие это перспективное направление получит не ранее, чем через пять лет.

Веслонос - это крупная и быстрорастущая рыба, она обитает в реках и озерах Северной Америки, а в Беларусь завезена из России. В семействе осетровых, веслонос единственный обладает пластичностью в питании. При недостатке рыбы, моллюсков и ракообразных он может питаться микроводорослями, вызывающими цветение воды и таким образом фильтрует ее, создавая в пруду экологически чистые условия.

По мнению специалистов, рыба будет пользоваться спросом у потребителей, так как при высоких вкусовых качествах она практические не имеет чешуи и костей, а внутри у нее только хрящевой скелет.