Прямой эфир

Возможно, вскоре в Беларуси прочно обоснуется близкий родственник осетра - веслонос

20 июля 2006 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Возможность его акклиматизации в наших условиях изучают сотрудники Института рыбного хозяйства Национальной академии наук. Технология промышленного выращивания веслоноса в прудовых хозяйствах Беларуси отрабатывается уже несколько лет.

Но широкое развитие это перспективное  направление получит не ранее, чем через пять лет.
Веслонос - это крупная и быстрорастущая рыба, она обитает в реках и озерах Северной Америки, а в Беларусь завезена из России. В семействе осетровых, веслонос единственный обладает пластичностью в питании. При недостатке рыбы, моллюсков и ракообразных он может питаться микроводорослями, вызывающими цветение воды и таким образом фильтрует ее, создавая в пруду экологически чистые условия.

По мнению специалистов, рыба будет пользоваться спросом у потребителей, так как при высоких вкусовых качествах она практические не имеет чешуи и костей, а внутри у нее только хрящевой скелет.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 июля 2006 14:16

Интерес российских туристов к Беларуси растет

20 июля 2006 14:16

Минск и Москву свяжет новый скоростной поезд - "Славянский экспресс"

20 июля 2006 14:15

Продукты отечественной генной инженерии начнут применяться не раньше, чем через 10 лет