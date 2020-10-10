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«Возможно, постепенно он станет сезонным коронавирусом». Анонс программы «Неделя»

10 октября 2020 15:29
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Новости Беларуси. Тема мирных акций в защиту стабильности и безопасности в Беларуси найдет свое продолжение и в итоговой информационной программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.

«Возможно, постепенно он станет сезонным коронавирусом». Анонс программы «Неделя»-1

О чем она будет? Смотрите в видеоматериале.

Программа «Неделя» выйдет в эфир на телеканале СТВ 11 октября в 19:30. Не пропустите.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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