«Возможно, постепенно он станет сезонным коронавирусом». Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Тема мирных акций в защиту стабильности и безопасности в Беларуси найдет свое продолжение и в итоговой информационной программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.
Новости Беларуси. Тема мирных акций в защиту стабильности и безопасности в Беларуси найдет свое продолжение и в итоговой информационной программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.
О чем она будет? Смотрите в видеоматериале.
Программа «Неделя» выйдет в эфир на телеканале СТВ 11 октября в 19:30. Не пропустите.