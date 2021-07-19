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«Возможно организовывать инклюзивное образование». Идёт приём документов в новую школу Молодечно

19 июля 2021 15:19
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Новости Беларуси. Идет прием документов в новую школу в Восточном микрорайоне Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он продлится до середины августа.

В первую очередь учиться здесь смогут дети, проживающие рядом с ней: на улице Великий Гостинец, начиная с дома № 138, и на улице Тамары Дудко (начиная с дома № 17). После этого на оставшиеся места будут принимать детей из других микрорайонов.

«Возможно организовывать инклюзивное образование». Идёт приём документов в новую школу Молодечно-1

Степень готовности школы – около 50 %. Сейчас идут фасадные и внутренние черновые работы, а также благоустройство.

«Возможно организовывать инклюзивное образование». Идёт приём документов в новую школу Молодечно-4

Планируется, что школа откроется зимой. До этого времени первоклассники будут обучаться на базе других учебных заведений.

Новый комплекс рассчитан на 150 мест для дошкольников и 320 – для учащихся начальных классов. В заведении будут компьютерный класс, бассейн, спортивный, гимнастический и музыкальный залы, а также актовый зал на 150 мест.

«Возможно организовывать инклюзивное образование». Идёт приём документов в новую школу Молодечно-7

Татьяна Бурсова, исполняющая обязанности руководителя учреждения образования на период строительства:
В школе проектировщики очень поработали над безбарьерной средой, как на территории учреждения, так и внутри: это пандусы, это два комфортабельных лифта, это подъемники, внутри школы, в холлах и рекреациях будут поручни. И, безусловно, санитарные комнаты, санитарные узлы для детей физически ослабленных. Все это говорит о том, что в школе возможно организовывать инклюзивное образование.

Территория школы занимает почти 3,5 гектара, значительная часть площади отведена под стадион с современным покрытием, спортивные площадки и сооружения.

# Школы в Беларуси # общество # Татьяна Бурсова # Фотофакт

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