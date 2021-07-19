«Возможно организовывать инклюзивное образование». Идёт приём документов в новую школу Молодечно

Новости Беларуси. Идет прием документов в новую школу в Восточном микрорайоне Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он продлится до середины августа.

В первую очередь учиться здесь смогут дети, проживающие рядом с ней: на улице Великий Гостинец, начиная с дома № 138, и на улице Тамары Дудко (начиная с дома № 17). После этого на оставшиеся места будут принимать детей из других микрорайонов.