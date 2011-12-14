Возле студенческих общежитий в Московском районе Минска появится развлекательный комплекс

Несмотря на крупные жилые массивы, Московский район сложно назвать спальным — и университеты, и театры, и спортивные сооружения. Об открытии новых социальных объектов рассказал в эфире программы «Большой город» первый заместитель главы администрации Московского района Минска Дмитрий Яновский.

Дмитрий Яновский, первый заместитель главы администрации Московского района Минска:

Уже в этом году в Брилевичах откроются два магазина. Один продовольственный, второй непродовольственный. Также откроются отделения банка и связи. Это будет в первом квартале 2012 года.

В следующем году запланировано начало строительства поликлиники в Брилевичах. В микрорайоне Михалово введена новая школа, в микрорайоне Брилевичи запланировано строительство еще одного детского сада.

Введены в эксплуатацию три студенческих общежития. Они переданы разным трем университетам для заселения студентов. Условия проживания для них самые комфортные. Строительство студенческой деревни будет продолжено. В будущем на площадке возле общежитий будет построен развлекательный комплекс с магазинами, кафе, аптекой и иной сопутствующей инфраструктурой.