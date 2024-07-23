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Возле «Салюта» в Серебрянке открылась выставка товаров из Пакистана. И вот почему там стоит побывать

23 июля 2024 09:02
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Международная выставка-продажа товаров из Пакистана проходит в Минске. Она организована в микрорайоне Серебрянка на площадке возле кинотеатра «Салют», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возле «Салюта» в Серебрянке открылась выставка товаров из Пакистана. И вот почему там стоит побывать-1

На прилавках текстиль, ковры, парфюмерия, украшения, изделия из кожи и сувениры. Атмосферу дополняет национальная музыка.

Возле «Салюта» в Серебрянке открылась выставка товаров из Пакистана. И вот почему там стоит побывать-4

Здесь можно приобрести как яркие ткани из натурального хлопка, так и необычные украшения и изделия из кожи ручной работы. А еще расшитые орнаментом сумки и мебель из розового дерева. Также пользуется популярностью пакистанский чай.

Возле «Салюта» в Серебрянке открылась выставка товаров из Пакистана. И вот почему там стоит побывать-7

Марзия Асим:
Мне в Беларуси нравится, здесь очень дружный народ. И хорошая организация. Надеюсь, что посчастливиться еще раз сюда приехать.

Возле «Салюта» в Серебрянке открылась выставка товаров из Пакистана. И вот почему там стоит побывать-10

Шахид Иклал, генеральный директор торгового дома Пакистана в России и Беларуси:
С Беларусью работаем очень долго, отношения Беларуси и Пакистана очень хорошие. Надеемся, что дальше будет еще лучше. Это не только выставка купли-продажи, но показать свою культуру, традиции.

Возле «Салюта» в Серебрянке открылась выставка товаров из Пакистана. И вот почему там стоит побывать-13

Выставка-ярмарка работает ежедневно с 10 до 19 часов. Посетить ее можно до 25 июля.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество

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