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Возгорание в торговом центре "Мир моды-3" на рынке "Ждановичи" произошло по вине хозяйки павильона

15 января 2009 11:51
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Об этом сообщили в Минском городском управлением МЧС. Были нарушены правила эксплуатации электросети, а именно большое переходное сопротивление выключателя освещения павильона. В результате огнем были повреждены промышленные товары и закопчено помещение. При этом имущество застраховано не было. Больше всего времени ушло не на ликвидацию самого пожара, а на уборку воды, которая залила несколько соседних павильонов после срабатывания системы пожаротушения. Хозяйке павильона, где произошло возгорание, придется заплатить штраф до 10-ти базовых величин. В настоящее время Торговый центр работает в обычном режиме.
# общество

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