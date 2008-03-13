Воздушный энергопатруль

В Гомельской области впервые в Беларуси проведён полный мониторинг потерь тепловой энергии.

Ежегодно в Беларуси проводится термореновация сотен тысяч квадратных метров жилых домов, обновляются котельные и теплотрассы. Средств выделяется достаточно. Однако куда вложить их в первую очередь, где больше потери и какова их причина. На эти вопросы в Светлогорске ответили при помощи уникального оборудования, разработанного в Гомельском инженерном институте МЧС.

Ничего чрезвычайного в потере тепловой энергии на первый взгляд нет. Где-то прохудилась крыша, где-то разгерметизировался шов в панельном доме. В масштабах 70-титысячного города, это только за 1 месяц отопительного сезона - потеря 73-х миллионов рублей. На определение мест утечки тепла обычными способами ушли бы месяцы, система авиаконтроля справилась за 4 часа.

По результатам авиасъёмки составлены карты теплопотерь. Точность до 10 сантиметров. Казалось бы результат превосходный, но и это не всё. Решив проинспектировать своё хозяйство, светлогорские коммунальники нашли и тех, кто в нём хозяйничает без спроса.

Таких предприимчивых хозяев вычислить теперь не представляет никакого труда - хоть завтра в Энергонадзор и в суд. Кроме того, новая система видит дефекты в строительстве, недочёты кровельных работ и многое другое.

