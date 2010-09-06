Возбуждено уголовное дело против сотрудников милиции, охранявших рок-фестиваль «Торнадо»

В России закрываются школы

За последние 5 лет только в Смоленской области России сократили около 460 классов и закрыли более 80 школ. До конца 2011 года планируется закрыть ещё 28. Однако даже такие меры не помогут наполнить учениками школы. По расчетам департамента Смоленской области по образованию и науке, в городской школе в классе будут учиться не больше 23 человек. В сельской — 9.