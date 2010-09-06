Возбуждено уголовное дело против сотрудников милиции, охранявших рок-фестиваль «Торнадо»
Они обвиняются в ненадлежащем обеспечении общественного порядка при проведении массового мероприятия.Напомним, 29 августа на территорию рок-фестиваля под Челябинском ворвались около 80 коротко стриженых молодых людей и начали избивать посетителей. В результате происшествия пострадали 19 человек, двое были госпитализированы. Восемь человек, из числа нападавших, были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».