Вовлечены более 17% молодёжи – как развивается волонтёрское движение в Беларуси

«Молодым везде у нас дорога» – эти строки стали крылатыми. Молодежь – это будущее Беларуси. Это активные, мотивированные люди, у которых есть множество возможностей для развития. Для их поддержки создаются специальные фонды, ведутся банки данных талантливых представителей, назначаются стипендии и выделяются гранты. Минск – лидер по числу студентов и молодых специалистов. В столичных вузах обучаются более половины студентов страны. 29 июня 2025 года в Беларуси отметили День молодежи и студенчества. К празднику причастен каждый пятый белорус.

О перспективах и ярких проектах поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Белорусская молодежь активно занимается волонтерской деятельностью. По статистике более 17 % вовлечены в эту работу. Расскажите, пожалуйста, подробнее о проектах такой важной части жизни молодых людей.