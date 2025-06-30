Вовлечены более 17% молодёжи – как развивается волонтёрское движение в Беларуси
«Молодым везде у нас дорога» – эти строки стали крылатыми. Молодежь – это будущее Беларуси. Это активные, мотивированные люди, у которых есть множество возможностей для развития. Для их поддержки создаются специальные фонды, ведутся банки данных талантливых представителей, назначаются стипендии и выделяются гранты. Минск – лидер по числу студентов и молодых специалистов. В столичных вузах обучаются более половины студентов страны. 29 июня 2025 года в Беларуси отметили День молодежи и студенчества. К празднику причастен каждый пятый белорус.
О перспективах и ярких проектах поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Белорусская молодежь активно занимается волонтерской деятельностью. По статистике более 17 % вовлечены в эту работу. Расскажите, пожалуйста, подробнее о проектах такой важной части жизни молодых людей.
Алексей Пикус, первый секретарь Первомайского районного комитета ОО «БРСМ» г. Минска:
Наши волонтерские отряды «Доброе сердце», которые находятся в каждом регионе нашей страны и, конечно, в каждом практически учебном заведении столицы, – это те отряды, к которым всегда можно обратиться за помощью. Независимо от того, какая она нужна. Сегодня наши волонтеры занимаются различными направлениями. Начиная от волонтеров по оказанию помощи пожилым людям, деткам-сиротам, людям с ограниченными возможностями, заканчивая спортивным волонтерством, которое мы начали развивать совсем недавно. Мы видим, что необходимость в волонтерской помощи нужна. Но что наиболее, наверное, важно – это то, что молодежь готова помогать, проявлять эмпатию, альтруизм по отношению к другим людям. Белорусский республиканский союз молодежи стремиться к тому, чтобы эту возможность дать. На любом спортивно-массовом мероприятии, любой акции, любом массовом мероприятии вы можете видеть волонтеров Белорусского республиканского союза молодежи.
Алексей Пикус:
Даже более того, на любом важнейшем общественно-политическом событии, таком как, например, выборы Президента Республики Беларусь, присутствовали волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи. Наши волонтерские отряды – это показатель того, что молодежи доверяют. Ей готовы давать наиболее сложные участки, а они готовы с этим справляться. Наверное, наиболее значимым проектом является проект «Волонтер года». Когда на протяжении всего года наши ребята по различным направлениям оказывают всяческую необходимую помощь. В конце года подводят итоги таким своеобразным соревнованиям, показывая, кто действительно стремиться оказать наибольшую помощь.
Подробности в видео.