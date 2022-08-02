«Вот в чём замысел». Президент рассказал, по какому пути продолжат возрождать село

Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных – одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Качество и дисциплина – главные требования Президента к специалистам любой отрасли. В сельском хозяйстве это более чем обязательное условие, особенно сейчас, ввиду угроз на мировом продовольственном рынке. Инспекция сельхозорганизаций, да еще и в разгар уборочной – традиционное мероприятие в летнем графике главы государства.

Глава государства – отец концепции возрождения белорусского села. Получилось – агрогородки любы не только белорусам. Сюда переезжают жить целыми семьями даже жители ближайших стран. Среди них уроженец Молдовы Андрей Пруняну.

Андрей Пруняну, механизатор:

Приехал в Республику Беларусь. И вот дали мне такой огромный трактор, доверили мне как лучшему специалисту-механизатору. Держу темп. Имею очень много благодарностей, грамоты. В общем руководитель рад за таких людей, что приняли меня. И спасибо, благодарю, что дали такую работу.