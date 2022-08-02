«Вот в чём замысел». Президент рассказал, по какому пути продолжат возрождать село
Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных – одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Качество и дисциплина – главные требования Президента к специалистам любой отрасли. В сельском хозяйстве это более чем обязательное условие, особенно сейчас, ввиду угроз на мировом продовольственном рынке. Инспекция сельхозорганизаций, да еще и в разгар уборочной – традиционное мероприятие в летнем графике главы государства.
Глава государства – отец концепции возрождения белорусского села. Получилось – агрогородки любы не только белорусам. Сюда переезжают жить целыми семьями даже жители ближайших стран. Среди них уроженец Молдовы Андрей Пруняну.
Андрей Пруняну, механизатор:
Приехал в Республику Беларусь. И вот дали мне такой огромный трактор, доверили мне как лучшему специалисту-механизатору. Держу темп. Имею очень много благодарностей, грамоты. В общем руководитель рад за таких людей, что приняли меня. И спасибо, благодарю, что дали такую работу.
Понятно, не все наши села – это Швейцария в миниатюре. Климат не тот. Ну и не все наши хозяйства напоминают агрохолдинг «Дзержинский». Развитие социалки зависит от производства. В это и будут вкладывать деньги.
Лукашенко: увлеклись социальной базой, получился перекос. Да, люди будут жить хорошо. А где работать будут? Подробности здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому сейчас сделаем упор на материальную базу, чтобы люди могли работать. А работа – это зарплата. Тогда можно и агрогородок в порядок приводить, и люди будут жить в этом агрогородке. И вот этот момент сейчас подъема материальной базы. А что такое материальная база? Это зерносток, это машинный двор, это те же комплексы и прочее. Чтобы там получать нормальные урожаи – это техника, поля, удобрения. И производить мясо, молоко – это животные. Вот в чем замысел.
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