«Вот эти "несуны" в последнее время обнаглели крайне». Что Президент поручил МВД и КГК?

Новости Беларуси. 23 июля во Дворце Независимости собрались губернаторы и весь командный состав аграрной отрасли: министры и и ученые. Понятно, тема уборочной. Вместе держатся руководители правоохранительных ведомств. Им отдельное поручение от главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Контролирующие органы, кроме всего прочего, выявляют факты хищения запасных частей, горюче-смазочных материалов, случаи приписок готовности техники. Давно я к этому вопросу подбирался. Вот эти «несуны» в последнее время обнаглели крайне. Я вас попрошу, удушите это на корню. Знаете, о чем идет речь. Кто-то ведро солярки отлил, кто-то «забыл» тонну зерна не в склад завезти кооператива, а куда-то на сторону толкнул. Соответствующие органы, они здесь присутствуют, вместе с руководителями хозяйств не просто поставьте этому заслон – нужно их удушить, как гидру. Потому что по ведру, по тонне зерна они растаскивают миллионы тонн топлива и зерна.