Востребованы на рынке труда – какие специальности популярны сегодня у абитуриентов, узнали в минском колледже

Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе сегодня – это не просто учебное заведение, а настоящий эпицентр инноваций. Здесь готовят тех, кто завтра встанет у руля отечественной индустрии. Современные лаборатории, наставники с колоссальным опытом. Главное, четкий маршрут к первому рабочему месту. Наладчики станков с ЧПУ, мехатроники, метрологи и операционные логисты – это профессии, за которыми сегодня буквально охотятся работодатели, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Максим Бондарев, заведующий центром компетенций филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» Республиканского института профессионального образования:

На базе данного центра компетенций реализуются образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования. Также дополнительное образование взрослых. Предприятия могут направить своих сотрудников повысить квалификацию, переподготовить на другую профессию. Пройти курс целевого назначения по работе с каким-то современным оборудованием, которое на предприятии только появилось.

Акцент в учреждении делают на синтез теории и практики. Причем практика начинается с первых дней обучения. Созданы все условия для того, чтобы выпускник пришел на предприятие уже готовым специалистом. Для этого колледж выстроил партнерские отношения с 13 базовыми организациями. Ребята обучаются в реальных цехах, а лучшие получают приглашения на работу еще до получения диплома.