Востребованы на рынке труда – какие специальности популярны сегодня у абитуриентов, узнали в минском колледже
Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе сегодня – это не просто учебное заведение, а настоящий эпицентр инноваций. Здесь готовят тех, кто завтра встанет у руля отечественной индустрии. Современные лаборатории, наставники с колоссальным опытом. Главное, четкий маршрут к первому рабочему месту. Наладчики станков с ЧПУ, мехатроники, метрологи и операционные логисты – это профессии, за которыми сегодня буквально охотятся работодатели, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
Максим Бондарев, заведующий центром компетенций филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» Республиканского института профессионального образования:
На базе данного центра компетенций реализуются образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования. Также дополнительное образование взрослых. Предприятия могут направить своих сотрудников повысить квалификацию, переподготовить на другую профессию. Пройти курс целевого назначения по работе с каким-то современным оборудованием, которое на предприятии только появилось.
Акцент в учреждении делают на синтез теории и практики. Причем практика начинается с первых дней обучения. Созданы все условия для того, чтобы выпускник пришел на предприятие уже готовым специалистом. Для этого колледж выстроил партнерские отношения с 13 базовыми организациями. Ребята обучаются в реальных цехах, а лучшие получают приглашения на работу еще до получения диплома.
Сейчас в колледже обучаются более тысячи человек. Учреждение ведет подготовку стразу по двум уровням – профессионально-техническому и среднему специальному. В этом году двери колледжа откроются для 300 новых абитуриентов. Учреждение не только сохраняет традиции качественной подготовки, но и оперативно реагирует на запросы рынка. Яркий пример – новая специальность техник-метролог открытая в прошлом году. Уже сейчас она пользуется популярностью, ведь потребность промышленности в таких специалистах составляет до 75 человек ежегодно. Это перспективный прогноз, рассчитанный до 2031 года.
Виктория Алябьева, заместитель директора по учебной работе филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» Республиканского института профессионального образования:
Все специальности являются востребованными на рынке труда сегодня и актуальными. О чем свидетельствует высокий конкурс среднего балла в образовании. У нас достаточно хорошее материально-техническое обеспечение. Есть база, на которой наши ребята и те ребята, которые приезжают по сетевой форме взаимодействия с удовольствием обучаются и получают практические навыки в работе с оборудованием.
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