Восточноевропейский международный симпозиум исследователей Нового завета продолжает работу в Минске

Накануне в белорусскую столицу приехали ученые-библиисты разных конфессий из 40 стран мира.

Вечером состоится официальная церемония открытия мероприятия. А в ближайшие дни его участники посетят храмы и святыни белорусской земли, а также обменяются опытом.

Это уже пятый по счёту форум, однако, белорусскую прописку он получил впервые.

Ульрих Луц, профессор Бёрнского университета (Швейцария):

Мне кажется, это важно и интересно, что в Беларуси существуют одновременно несколько культур: в первую очередь восточная православная и католическая. Все мы нуждаемся в диалоге.

Кристос Караколис, профессор Афинского университета (Греция):

Мы чувствуем себя здесь уютно. Знаю, что православие в Беларуси — основная конфессия, но при этом, как в других развитых странах, здесь хорошо уживаются друг с другом также католики и протестанты. А это и есть — одна из наших целей — создать такую обстановку, в которой все конфессии смогут взаимодействовать друг с другом