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Восточно-европейский международный симпозиум исследователей Нового завета открылся в Минске

03 сентября 2010 01:12
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Наиболее актуальные его темы на протяжении недели будут изучать около 70 ученых-библиистов разных конфессий из 40 стран мира. Мероприятие пройдет уже в пятый раз, однако, в Беларуси – впервые.

Лучшие доклады включат в специальный сборник, который выйдет на русском и английском языках. Участники симпозиума посетят также институт теологии и известные монастыри Беларуси.

Кристос Караколис, профессор Афинского университета (Греция):
– Мы чувствуем себя здесь уютно. Знаю, что православие в Беларуси – основная конфессия, но при этом, как в других развитых странах, здесь хорошо уживаются друг с другом также католики и протестанты. А это и есть – одна из наших целей – создать такую обстановку, в которой все конфессии смогут взаимодействовать друг с другом.

Карл-Вильгельм Нибург, профессор университета им. Шиллера (Германия):
– Мы всегда ищем места, где сильна православная церковная традиция, и в то же время, есть обмен идеями между западной и восточной европейской культурами. Минск в этом плане подходит для проведения симпозиума как нельзя лучше.

# общество

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