Восточно-европейский международный симпозиум исследователей Нового завета открылся в Минске

Наиболее актуальные его темы на протяжении недели будут изучать около 70 ученых-библиистов разных конфессий из 40 стран мира. Мероприятие пройдет уже в пятый раз, однако, в Беларуси – впервые.

Лучшие доклады включат в специальный сборник, который выйдет на русском и английском языках. Участники симпозиума посетят также институт теологии и известные монастыри Беларуси.

Кристос Караколис, профессор Афинского университета (Греция):

– Мы чувствуем себя здесь уютно. Знаю, что православие в Беларуси – основная конфессия, но при этом, как в других развитых странах, здесь хорошо уживаются друг с другом также католики и протестанты. А это и есть – одна из наших целей – создать такую обстановку, в которой все конфессии смогут взаимодействовать друг с другом.

Карл-Вильгельм Нибург, профессор университета им. Шиллера (Германия):

– Мы всегда ищем места, где сильна православная церковная традиция, и в то же время, есть обмен идеями между западной и восточной европейской культурами. Минск в этом плане подходит для проведения симпозиума как нельзя лучше.