Восстановление Смолевичского района после урагана продолжается

Новости Беларуси. На Минщине ликвидируют последствия урагана, который прошелся по стране ещё в середине июля. Буря оставила без электричества около 500 населенных пунктов. Более 600 домов остались без крыш.

Среди районов, наиболее пострадавших от удара стихии, – Смолевичский. За восстановление взялись, как говорят, толокой. Местные жители работают вместе со строителями.

Подача электроэнергии в городе и селах полностью восстановлена, заканчивается и ремонт жилых домов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.