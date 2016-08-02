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Восстановление Смолевичского района после урагана продолжается

02 августа 2016 15:30
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Новости Беларуси. На Минщине ликвидируют последствия урагана, который прошелся по стране ещё в середине июля. Буря оставила без электричества около 500 населенных пунктов. Более 600 домов остались без крыш.

Среди районов, наиболее пострадавших от удара стихии, – Смолевичский. За восстановление взялись, как говорят, толокой. Местные жители работают вместе со строителями.

Подача электроэнергии в городе и селах полностью восстановлена, заканчивается и ремонт жилых домов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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