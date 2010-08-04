Восстановление исторического центра Минска может завершиться к 2013 году

Как сообщили в Мингорисполкоме, сейчас на реконструкции и в разработке — 47 объектов.

Активно работают строители в красивейшем уголке Минска — Троицком предместье. В будущем дорожная плитка здесь полностью будет заменена на булыжный камень.

К концу года завершат архитектурный проект по воссозданию Минского замчища. Что же касается верхнего города, здесь уже идет реставрация зданий бывших Бернардинского монастыря и церкви Святого Духа. Улицы украсят фонари в стиле XVII века. Верхний город станет полностью пешеходным.

Михаил Жих, главный инженер предприятия «Мінская спадчына»:

Предполагается и в Раковском предместье часть улиц Раковской и Освобождения сделать пешеходными, то есть максимум удобств для того, чтобы турист не был стеснен проблемами современного транспортного сообщения. А превратить историческую среду в автостоянку — это недопустимо. Это грозит обветшанием и старением памятников архитектуры.