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Восстановить движение транспорта по улице Клары Цеткин планируют к утру 4 ноября

03 ноября 2016 17:00
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Новости Беларуси. Затрудненный трафик, длинные пробки и в итоге ограничение движения для всех видов транспорта на участке улицы Клары Цеткин от площади Богушевича до Мясникова в направлении вокзала. Второй день на эту дорогу выпадает немало испытаний:

провал асфальта, повреждение линии электропередачи и сотни недовольных автомобилистов.

3 ноября работы по устранению аварии продолжились. На месте провала работает спецтехника.

Напомним,

причина повреждения асфальта – полуметровая трещина в водопроводной сети,

из-за чего произошел подмыв грунта и провалилась часть дороги.

Никто не пострадал, на водоснабжение района инцидент не повлиял. Ремонту труба не подлежит, поэтому произведена замена. Сейчас идет укладка нового асфальтового полотна. Специалисты обещают устранить неполадки за сутки и восстановить движение транспорта к утру, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Дорожное движение

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