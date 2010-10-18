Воссоздавать дух эпохи в Витебске будут европейские инвесторы

Европейцам предлагается по-новому взглянуть на творчество известных белорусов: Шагала, Малевича и Кандинского. Воссозданием духа эпохи в современном Витебске уже заинтересовались предприимчивые поляки, чехи, французы.

На родине именитого живописца Марка Шагала посещение дома-музея и Арт-центра его имени – пока все, что можно предложить туристам. Все эти улицы и закоулки старого Витебска восстановят в духе шагаловской эпохи. В стиле начала XX века построят небольшие кафе, рестораны и отели. Шагал, Малевич и Кандинский будут оживать благодаря 3D технологиям. Импульс к реализации проект получит на выставке в Германии.

Константин Черный, заместитель председателя Комитета экономики Витебского облисполкома:

Проект глобальный и он требует огромной подготовки и постоянного контакта с широким кругом инвесторов. Это и американцы, и поляки, и чехи, и французы, и греки.

Несмотря на северное положение региона, инвестиционный климат здесь достаточно теплый. В свободной экономической зоне в реализации 36 инвестпроектов. А 36 миллиардов рублей в основной капитал уже вложили резиденты зоны с начала года.

Сергей Сташевский, глава администрации СЭЗ «Витебск»:

В 2010 году у нас появилось пять новых предприятий. Сегодня еще рано говорить, насколько это будут успешные проекты. Но есть весьма амбициозные. В частности, совместно с российской компанией мы планируем начать производство специальной автомобильной техники для медицинских целей, для инкассаторов.

Главный инженер Игорь Павлович стоял у истоков этого чешско-белорусского предприятия. 11 лет назад эксклюзивные водоочистные сооружения начинали выпускать всего четверо рабочих. Сейчас их оборудование очищает воду от Индии до Великобритании. Вот это, например, будет стоять на паркингах в Калиниграде.

Игорь Тарханов, главный инженер предприятия:

Наше предприятие обладает необходимым комплектом технологического оборудования для сварки, для гибки, для обработки пластмасс, таких как полипропилен, полиэтилен, что позволяет создавать уникальное оборудование.

Инвесторов интересует не только витебская земля, но и небо над северной столицей. 500 воздушных судов ежесуточно пролетают над городом. Географически Витебский аэропорт – удобное место для обслуживания бизнес-авиации. Построенный здесь современный ангарный комплекс сможет переманить и часть клиентов у московских воздушных гаваней.

Как минимум в 400 миллионов долларов оценивают будущий логистический центр. Среди потенциальных инвесторов – чехи, поляки и китайцы. Вниманию бизнес-элиты этот проект представят и на ноябрьском инвестиционном форуме во Франкфурте-на-Майне.

Яна Шипко, Ирина Туркова, Сергей Ковалкин, Евгений Пивненко, телекомпания СТВ