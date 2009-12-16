Воспоминания мамы Владимира Турчинского Нины Николаевны Турчинской

Вова родился весом в 5 кг, ростом в 56 см и никогда не жаловался на здоровье. Вообще должна сказать сразу: никаких чудесных историй у меня в жизни не было. В 43-м году на фронте погибли мои отец и брат. Мама, от горя повредилась в рассудке. А была красавицей, модельером. И мне пришлось стать кормильцем семьи. Мы очень голодали, особенно в 43-м. Может, поэтому я и выбрала сферу торговли, поступила в Плехановский, сразу перевелась на заочное отделение, пошла работать.А потом встретилась с будущим мужем. Это была настоящая любовь, и родилсяВова - красавец, богатырь. Воспитывали его в основном бабушки. А я продолжала работать. Дослужилась до должности замдиректора Черкизовского мясокомбината, ездила по командировкам, муж - сотрудник Комитета госбезопасности, тоже постоянно в командировках. В общем, у нас типичная трудовая советская семья.У Вовы было по- настоящему счастливое детство: он ходил в детский сад, и у него было три бабушки, которые буквально вырывали его из рук друг друга.А в пять лет мы отдали его в спортивную школу. Мы все были увлечены спортом. Муж - боксер и штангист, я – в 13 лет уже имела первый юношеский разряд по плаванию. В нашей семье все были твердо уверены: спорт дает здоровье, характер и отвращает от вредных привычек. Оказались правы? Вова никогда не пил, не курил и в свои 43 года чувствует себя молодым мужчиной.Вовин папа серьезно занимался спортом, он все сыну объяснил. И попросил: будут давать таблетки - выплевывай. Так Вова и поступал. Он вообще рос очень послушным. А мы выкраивали любую минутку, чтобы побыть всем вместе. Постоянно ходили в походы,занимались подводным плаваньем, Володя отзанимается в детской секции и бегом во взрослую, понырять с нами. Воспитание основывалось на личном примере, и никаких сюсюканий!Вова тосковал по ласке, а я... Не очень-то я умею проявлять свои чувства... Вова же рос такой нежный! Бывало, малышом пристроится рядом и начинает расчесывать мои волосы. А они у меня густые, волнистые. Вова все удивлялся: Какая же ты у меня, мамочка, красивая, прямо как Золушка!. Я действительно, всегда следила за внешним видом и выглядела очень молодо. И однажды случился казус.

Я уехала отдыхать в Ливадию. А Вова был поблизости - на сборах в Анапе. Конечно, он не удержался и примчался проведать маму. Было ему уже лет 16, выглядел он вполне взрослым, мускулистым мужчиной. Ворвался ко мне в номер с огромным букетом роз. Моей радости не было предела. Днем мы ходили на пляж, дурачились, Вова подбрасывал меня в море, как пушинку. А вечером под ручку прохаживались по набережной: И по гостинице поползли слухи: к Нине Николаевне приехал любовник. Кто-то сразу же проинформировал мужа, у комитетчиков это быстро делается, возращается Вова домой, отец его сразу в сторонку: - Ты к маме в Ливадию ездил?- Ну, я. Вздох облегчения.



Своей силой он никогда не злоупотреблял ей, наоборот, всегда был очень добрым.

Если во дворе его кто-то стукал, он спокойно отходил в сторону. Я возмущалась:

Почему ты сдачи не даешь?

Сын объяснял: Ему же больно будет.

Я спрашивала: А тебе не больно? Он отвечал: Я такой большой и толстый.



Кстати, он-то как раз из всех мужчин нашего рода самый маленький. Наши мужики все - под 2 метра ростом. Мой дед был участником кулачных боев, отец, не занимаясь спортом, проходил боком в дверь, плечи - косая сажень. Моя сестра вообще была необыкновенной силы женщина. А я, когда шла со школы домой, весь двор кричал: атас, Нинка идет. Дралась не на жизнь, а на смерть, никто меня не мог победить! Такие уж шпанистые тогда дворы были... В общем, генетика у Вовы хорошая. (Смеется).



Когда мы переехали жить в новый район Москвы, местные хулиганы решили «прописать» Вову в школе, он тогда в классе пятом учился. Но «прописать» его оказалось невозможно, потому что к тому времени он уже борьбой занимался.

Я его спросила: Ну и что ты сделал?

Он отвечает:

Я встал в уголочек и каждого, кто нападал, подкидывал вверх и обтирал о побелку.



Позднее, когда кто-то задирал его на улице или в школе, он говорил: Ну что мы с тобой драться будем, приходи в спортивный зал, там силами и померяемся. В итоге он добился такого авторитета, что даже шпана его уважала! Он все драки разнимал. Без него ни один детский спор не разрешался.



А малыши за Вовой толпами ходили, знали: защитник. Он был настолько сильный, просто брал драчуна за руку, сжимал и... все успокаивались.



- А игрушки у него были?



- А как же! Типичные мужские игрушки - оружие. Но больше он увлекался книжками. У нас в семье все фанаты книг. Мы Вове собрали хорошую библиотеку, и он читал запоем, ночами, под фонариком. А потом он сам стал писать рассказы - фантастические. Мы ими зачитывались. Иллюстрировал рассказы какими-то картами, крестиками помечал места, где вроде сокровища хранятся.



Кстати, он и сегодня сочиняет, только уже стихи. О любви. Он вообще очень тонкого склада мальчик. Обожает музыку. Любимый композитор - Бах. Ходит на органные концерты. Постоянно дарит мне диски с записями, да посмотрите какие: классика, танго, джаз... А в юности Вова был очень увлечен «битлами», даже рисовал их портреты. Он, кстати, и рисует замечательно. Правда, сейчас уже больше - природу.



Все от человека зависит. Мы с детства требовали от Вовы: спорт - спортом, но и учебу нельзя запускать. Он очень хорошо учился, был гордостью школы.

Он учился во втором классе, и увидел, как сын какого-то большого начальника бьет

девочку. Вова ему, конечно, вмазал. Пришел домой и все честно мне рассказал. Он вообще все мне рассказывал. Он был мамин сын.

Я пошла в школу, а директор мне и говорит: Вы скажите сыну, чтобы он больше этого не делал. Я отвечаю: Это вы ему скажите, чтобы, когда девочку бьют, он стоял в стороне.

Директор пугается: Я не могу его этому учить. Я взрываюсь: А я могу?! Пришла домой и заявляю сыну: Вова, ты все правильно сделал.



Во второй раз меня вызвала уже учительница физики. Она очень обидно и нецензурно, при всех оскорбила на уроке девочку. Вова вступился: какое вы имеете право обзывать человека? Педагог замахнулась на него линейкой. И тут Вова не выдержал: Если вы прикоснетесь ко мне,- сказал он,- я вас выкину из окна. Я и тут была на стороне сына, о чем и заявила учительнице.



Ну а уж в третий раз меня вызывали в школу по приятному поводу. Учителя

просили поделиться опытом: Как же вы его воспитываете, что он растет таким правильным и хорошим? Да какие могут быть рецепты?! Ребенок, как губка, впитывает все, что видит дома. Если вы его пилите: будь добрым, умным, а в это время ваш муж приходит пьяный и бьет вам морду: Ну какое тут воспитание? У нас дома Вова никогда не слышал мата, он видел улыбающиеся лица, теплые отношения.

Знал, что если на душе скверно, можно прийти домой, обняться с мамой и поговорить откровенно про все - про все.



В классе седьмом Вова крепко влюбился в одноклассницу. Пришел,

признался нам. И на следующий день папа принес Вове билеты в Большой театр, сказал:

Приглашай свою девочку. Та первая любовь оказалась несчастной. Вова увидел свою девочку с другим мальчиком. Переживал очень. А потом занятия спортом настолько заняли все его время и силы, что он не влюблялся до той поры, пока не встретил свою первую жену.



У нас был целый дом женщин - тетушки, бабушки, и Вова рос, сознавая, что лежать на диване, в то время как женщины работают, нельзя. Он приходил с тренировки, тут же в ванную - свое кимоно стирать. Увидит – тазик с моим бельем - тоже перестирает. Пирожки бабушка печет – он подключается.



Мы его никогда не били. В раннем детстве наказывали так: Вова, немедленно сядь на стул! Вова садился и делался несчастным - понимал, что он наказан.



Мы даже смеялись и экспериментировали: включали телевизор, ставили перед ним два стула, один - обычный, другой - такой же, но на котором мы сына наказывали. Дожидались, когда Вова начинал баловаться, и кричали:

ну-ка сядь на стул!

Из двух стульев он садился на наказательный и говорил: Мамочка, я больше никогда не буду, прости меня, пожалуйста.

Тогда мы ему говорили: Ну, хорошо, пересаживайся на другой стул.



Я никогда не чувствовала тяжести воспитания. Вове всегда достаточно было моих слов. Он-то знал, что слова и действия у меня не расходятся. Когда он был совсем малышом и баловался, я ему говорила: Если ты будешь это делать, я выброшу вот эту игрушку. Случалось, он забывался, тогда я брала игрушку и кидала ее в мусоропровод. Или отдавала другому мальчику. Сын четко знал: если я сказала - сделаю.



Однажды, правда, был такой момент, когда я почти пожалела о своих словах. Мы с Вовой шли по улице, вдруг видим: его одноклассники с девочками стоят у ларька и пьют пиво.

Зрелище меня возмутило, и я, не сдержавшись, прокомментировала: Если бы мой сын здесь вот так стоял, я бы от него отказалась .

Вова аж ахнул: Неужели смогла бы?

Я: Для меня, чем такого сына иметь, лучше вообще никакого.

Тогда он мне и сказал: Слушай, тебе надо было надзирателем в тюрьме работать.



- Отец у нас по природе - молчун, человек сдержанный, жесткий. И

героический. Прошел Афганистан, даманские события, награжден боевыми

орденами. Наверное, главное, чему он научил Вову - патриотизму. В нашей

семье всегда считалось: мужчина должен пройти через службу в армии. И

Вова, несмотря на то, что окончил два института - Гражданской авиации, по

специальности программист и физкультурный, - по собственному желанию

пошел служить в армию, в десантные войска...



В какую бы страну он потом ни попадал, как бы его там не уговаривали

остаться, он неизменно отвечал: Когда нет Родины, я - не человек. Вот

это у него - от отца.



Первая жена Вовы была старше его и очень непривлекательная. Это потом она сделала пластическую операцию. А тогда я даже не поняла, что это девочка, она на мальчика была похожа, очень крупная, занималась у Вовы в секции дзюдо. Она в него влюбилась и стала его первой женщиной. Мы пытались сыну объяснить, что это несерьезно. Папа у нас

вообще больной лежал. Уговаривали: походите хотя бы год вместе, проверьте чувства. Ирина отреагировала спокойно: хоть пять лет. А Вова уперся. И тут вмешалась

моя мама.

Она сказала: Не вмешивайтесь в его судьбу, он должен пройти все сам, пусть женится, на ком хочет.

Мы справили свадьбу, и уехали за границу с мужем, оставив молодоженов у себя дома. Они нормально жили. Родился внук Илюшка. Это была радость для всех.

Вова был мама, а не папа. Ирина не занималась ни хозяйством, ни готовкой, ни ребенком. Вставал по ночам папа, мыл папа, убирал папа, кормил папа:

Вова никогда не женился бы на богатой женщине. Даже по любви. Он считает, что мужчина должен зарабатывать деньги, лелеять свою жену, своих детей. А женщина должна вести хозяйство.

Началась перестройка. Ирину потянуло на богатство, ей захотелось заниматься бизнесом. А Володе хотелось заниматься с детьми. У него к тому времени была спортивная школа, он вел занятия в женской команде дзюдо...



Вот от такого недопонимания сын и расстался с первой женой. Он просто хлопнул дверью и ушел без ничего, как настоящий мужчина. Но у нас остались добрые отношения с Ириной: я дружу с ее родителями. А внук Илюша вообще постоянно с нами.



Развод, годы перестройки тяжело отразились на сыне. Чем только ему ни пришлось заниматься! Он фотографировал и продавал снимки в журналы, был телохранителем у актеров, например, у Димы Маликова. Переводил статьи с английского языка для российской спортивной прессы. Кстати, в итоге овладел и английским, и французским. Работал в охране моего родного Черкизовского мясокомбината. А потом мы всей семьей организовали фирму, занимающуюся компьютерными технологиями, и Володя возглавил службу безопасности.



В Вову стреляли . Прямо в упор. Рана была сложная, в госпитале сказали, что ногу надо ампутировать. А Вова взял и сбежал ночью из больницы. Пошел в спортзал, и истекая кровью, начал качать ногу. И из ноги стали выходить все эти пули: Такая у Вовы сила духа.



Довольна, что у него много друзей. Довольна, что он не забывает старых спортсменов, приглашает в свои проекты и на собственные деньги покупает призы. Мне нравится, что он может вдруг собрать Ксюхины игрушки и отнести этот мешок в детский дом. Мне нравятся его спортивные телепректы. Его кинороли я люблю меньше. Отец - тот вообще Володю часто критикует. На мой взгляд, актерскому ремеслу Вове еще поучиться надо. Но он талантлив, и если захочет, - все у него получится.



Вторая жена Володи, тоже, кстати, Ирина - деловая, чистоплотная, хорошо готовит. Она моложе Вовы на 13 лет. Поначалу я к ней с подозрением отнеслась, думала: молоденькая, по расчету замуж идет... А потом пригляделась и поняла, что ошибаюсь. Ну, а уж о внучке Ксюше я вообще не говорю. Она так любит отца! Прижмется к нему и замирает. Он для нее кумир.



Когда маленькая была, на вопрос, какой мультик тебе поставить, отвечала: Включите мне папу. Если Ксюха рядом, Вовы нет, он тает, как масло. И жену Ирину любит очень. Я иногда даже по-женски завидую ей: у меня-то муж суровый, вырос без матери, ласку проявлять не приучен. А Володя считает свою жену третьим ребенком. Он ее все время на руках носит. Что бы она ни захотела, все сделает.

Я иногда ворчу: Ну, нельзя же так баловать. А он мне отвечает: Мам, ну а ради чего тогда жить?



- Внуком Ильей тоже довольны?



Он хороший, добрый мальчик, и тоже очень талантливый: как и Вова, хорошо рисует, его работы даже раскупаются. Сейчас ему 19, и все проблемы вроде уже позади. Но был период, когда он, как и многие подростки, пытался самоутвердиться странным образом.

Однажды приходит к нам – выкрашенный и с серьгой в ухе.

Я молчала-молчала, а потом, вывела его на улицу, довела до метро и сказала: Пока ты не приведешь себя в свой мужской вид, на территории нашего района не появляйся.

Он отправился домой, а вечером звонит его мать Ира и говорит: Что вы ему сказали, что он чуть ли не с порога бросился перекрашиваться в свой обычный цвет и снял серьгу?!



Проходит время, Илюша поступает в институт, на факультет туристического бизнеса. Смотрю - учится шаляй-валяй. Созываю семейный совет и

предлагаю: Давай-ка ты, Илюша, в армию отправляйся. Два года походишь, подумаешь,

нужен ли тебе вообще этот институт.

Отправили! На Дальний Восток. Зато, какие он мне теперь пишет письма! Видно: становится настоящим мужчиной, который в нужный момент сумеет защищать и свою семью, и страну.



Если не секрет, что вам Владимир дарит?



Он такой внимательный! Всегда был таким. Помню, в классе седьмом, он уехал

на соревнования в Питер. А тут 8 Марта. Так он всю команду подговорил сбежать в самоволку в Москву - мам поздравлять. Тогда он мне привез пластинку Карла Готта. Она до сих - в целости и сохранности. Из всех поездок Вова привозит нам экзотические сувениры: статуэтки, сервизы, веера.



Недавно я болела, позвонила ему в день, когда легла на операцию, говорю: Володя, у меня все нормально, только минералки нет. Он ночью прорвался в закрытый госпиталь - привез воду. После операции приволок тренажер – чтобы я поддерживала форму.



А недавно прибегает: Мама, хочу, чтобы у тебя была голливудская улыбка! И заставил сделать модные зубные коронки.



А какие он мне наряды привозит! Норковую шубу купил! Хотя у меня есть

уже одна. Муж подтрунивает: Пойди прогуляй обновку, а то она высохнет. Я ведь не наряжаюсь - некуда ходить. Висит теперь эта шуба без дела, но: все равно приятно. Папу Вова тоже не забывает: целый гардероб накупил, недавно с мехового аукциона пальто привез. А еще сын любит баловать нас винами - дорогими, коллекционными. Я сопротивляюсь: У нас своих напитков полный бар. А он смеется: Вы себе сами такого не купите, пожадничаете.

Я горжусь своим сыном. Гордилась с самого детства. Мне никогда не было за него стыдно. Я знала, что если даже мне скажут, что он что-то плохое сделал - это будет неправда.

Выжить в наше время - сложно. Особенно ранимым и тонким людям.

Таким как Володя.

Источник.

16 декабря 2009 года Владимир Турчинский умер.