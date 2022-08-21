«Воспитать настоящих мужчин». Военнослужащие территориальной обороны приняли присягу в Минске

Новости Беларуси. В Центральном районе Минска проходят плановые учения территориальной обороны с формированием стрелкового батальона. В связи с этим 21 августа привели к присяге на верность народу Беларуси военнослужащих, которые ранее не принимали ее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь. Мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь.

Впервые в своей жизни из участников сегодняшнего торжества поклялись защищать территориальную целостность Беларуси шесть человек. Всего в войска теробороны Центрального района столицы призваны 105 военнообязанных запаса. Уже 22 августа они продолжат боевое слаживание и будут оттачивать навыки, которые получили на срочной службе. Это и огневая подготовка, и углубление в общевойсковые предметы. Поддержать бойцов на присяге пришли родные и близкие.

Тамара Морозова, мама военнообязанного:

Мы, как и все матери, воспитывали, естественно, и в любви к Родине, и к народу, и к культуре, но воспитать настоящих мужчин из мальчиков, конечно, только армия может.

Артем Парафенюк, старший разведчик батальона территориальной обороны Центрального района Минска:

Здесь у нас собраны ребята из разных родов войск и воинских частей, но при необходимости все собираются в один коллектив, батальон и всегда готовы нести службу и охранять территориальную целостность страны.