Прямой эфир

Воспитанники Жодинского детского дома подарили Александру Лукашенко сделанную своими руками ёлку и книгу

29 декабря 2011 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси, Минская область. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси. Сегодня Александр Лукашенко посетил Жодинский детский дом и поздравил ребят с наступающими праздниками.

Сейчас здесь находятся 64 воспитанника. Глава государства пообщался с детьми и работниками детдома. Каждому ребёнку Александр Лукашенко вручил сладкий подарок, а детскому дому в дар от президента передали спортивные тренажеры и гимнастические мячи.

Дети в свою очередь подарили главе государства сделанную своими руками ёлку и книгу. Новогоднее представление и хоровод вокруг нарядно украшенной ёлки добавили настроения, а после воспитанники отправились на чаепитие с праздничными тортами.

Завтра, как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко также посетит социальные учреждения для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
29 декабря 2011 07:47

Александр Лукашенко посетит Жодинский детский дом, где поздравит ребят с наступающим Новым годом и подарит сладкие угощения

29 декабря 2011 07:15

Лесхозы Беларуси усилили охрану лесного фонда от незаконных рубок деревьев

29 декабря 2011 07:12

Мозырский нефтеперерабатывающий завод в 2012 году полностью перейдет на выпуск дизельного топлива стандарта Евро-5