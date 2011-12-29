Воспитанники Жодинского детского дома подарили Александру Лукашенко сделанную своими руками ёлку и книгу

Новости Беларуси, Минская область. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси. Сегодня Александр Лукашенко посетил Жодинский детский дом и поздравил ребят с наступающими праздниками.

Сейчас здесь находятся 64 воспитанника. Глава государства пообщался с детьми и работниками детдома. Каждому ребёнку Александр Лукашенко вручил сладкий подарок, а детскому дому в дар от президента передали спортивные тренажеры и гимнастические мячи.

Дети в свою очередь подарили главе государства сделанную своими руками ёлку и книгу. Новогоднее представление и хоровод вокруг нарядно украшенной ёлки добавили настроения, а после воспитанники отправились на чаепитие с праздничными тортами.

Завтра, как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко также посетит социальные учреждения для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.