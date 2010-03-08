Воспитанники одного из социальных приютов Минска 8 марта подарили подарки своим мамам

Малыши своими руками сделали к празднику открытки. Вместо рифмованных строчек – дети писали родителям просьбу – поскорее одуматься, решить свои проблемы и забрать их домой.

Как и многие другие дети, маленькая Маша сегодня идет поздравлять маму. Только вот мама у Маши не совсем обычная. Второй месяц подряд девочке приходится жить в социальном приюте. И это уже не впервые.

Маша Игнатович, воспитанница социального приюта города Минска:

– Мне уже тогда хотелось плакать, потому что было как-то грустно второй раз попадать.

К сожалению, история Маши не настолько редкая, насколько печальная.

Марина Юсупова, директор социально-педагогического учреждения с социальным приютом Заводского района города Минска:

– Дети попадают в приют, потому что не комфортно себя чувствуют дома, и не комфортно – это еще мягко сказано. Существуют ситуации, когда родители злоупотребляют спиртными напитками, дома антисанитарные условия, когда приходят различные компании, чужие люди, бывают драки, дети подвергаются насилию, их избивают, просто не дают кушать.

Ежегодно в Беларуси у нерадивых родителей отбирают сотни детей. Если в течении шести месяцев мамы и папы не станут на путь исправления, их лишают родительских прав через суд.

По словам самих работников социального приюта, шанс вернуться в здоровую полноценную семью у детей все же есть. Вот эти открытки к празднику дети сделали своими руками. Быть может хоть они помогут растопить порой черствые взрослые сердца.

Татьяна Конопляник, первый секретарь Заводского РК ОО БРСМ:

– К сожалению, есть очень много родителей, которые забывают о своих детях. И может быть эта акция поможет им задуматься. И не только тем родителям, которые бросили своих детей, но и тем, кто находится на грани.

Нет таких детей, которые бы не любили своих родителей. Какая бы ни была мама, даже если она нигде не работает, даже если приходит домой один раз в неделю все равно она самая лучшая.

Маленькая Маша сделала сегодня еще один шаг навстречу маме. Только вот принесет ли он девочке долгожданное возвращение домой?

Егор Куница, Александр Мишин, телекомпания СТВ.