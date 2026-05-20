Воспитание правовой грамотности! В Минске чествовали авторов лучших профилактических проектов

В Минске торжественно наградили победителей ежегодного конкурса профилактических проектов – инициативы, которая уже 11 лет объединяет педагогов и правоохранителей в общей задаче: помочь молодежи сделать безопасный выбор в жизни. Конкурс традиционно организуют городская прокуратура совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году за победу боролись 67 коллективов учреждений образования. Участники представили разработки, нацеленные на противодействие наркопреступлениям, защиту от мошеннических схем и предупреждение вовлечения молодежи в деструктивные интернет-сообщества. Лучшие проекты отметили благодарственными письмами – их авторы внесли заметный вклад в формирование законопослушного поведения у подрастающего поколения.

Анастасия Коваленок, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 43: На базе Минского зоопарка мы организовали студенческий отряд, привлекли к занятости детей, в том числе признанных находящимися в социально опасном положении, детей, с которыми проводится индивидуально профилактическая работа. И наш проект был направлен на то, чтобы дети получили возможность трудовой деятельности, первый опыт своей трудовой деятельности, получили собственные финансовые средства, были заняты и не искали какие-то другие источники нелегального дохода.

Александр Кулаковский, заместитель прокурора города Минска: Семь коллективов, отмечены, так скажем, и прокуратурой города Минска, и комиссией. Конечно, огромную благодарность в этой работе мы выражаем и педагогам, которые сегодня, как никто, проводя большое количество времени с молодежью, знают их потребности.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Они работают уже и как образовательные программы на факультативных занятиях. Часть из них реализуется в летний период, когда особенно нужно организовывать молодежь, ее занятость.

За годы проведения конкурса создано свыше 600 инициатив, и многие из них вышли за рамки состязания: они превратились в действующие образовательные программы. Сегодня эти методики помогают бороться с зависимостями и повышают правовую грамотность школьников и студентов.