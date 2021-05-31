Воскресенский: собираемся подготовить законопроект о тех, кто призывает к экономическим санкциям
Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вадим, вы когда выступали перед Президентом, предложили совместно с Юрием Воскресенским подготовить пакет для тех, кто призывает к санкциям.
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Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я это еще на Всебелорусском народном собрании предложил.
Вадим Боровик, политолог:
А я на вашем съезде. Вы меня пригласили, я вам предложил.
Олег Гайдукевич:
Вместе сделаем.
Кирилл Казаков:
Мне кажется, это уже некая коллективная история, да? Юрий, что уже есть?
Юрий Воскресенский, политолог:
В условиях внешнего давления как никогда необходима внутренняя консолидация. Когда ситуация станет стабильной, мы разберемся, кто левые, правые, а где центрист. Но сейчас надо объединить усилия. У нас один знаменатель есть. Сейчас мы собираемся, в ближайшее время, с Вадимом, Олегом Сергеевичем, другими политологами, чтобы подготовить законопроект о тех, кто призывает к экономическим санкциям. Одно дело, когда ты говоришь: вот, Иванов судья меня незаконно осудил. Разбирайся с Ивановым, судьей. А зачем ты рушишь страну и ее экономику? Неужели ты не понимаешь, что на той же Belavia у тебя тоже есть сторонники, они послушают. За кого они проголосуют? В полном составе за Президента.
Олег Гайдукевич:
Мы их к выборам не допустим. Больше этих игр не будет. Ни одна партия политиков, призывающая к санкциям, на выборах больше не будет. Забудьте. На выборах вас не будет.
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