Воскресенский: собираемся подготовить законопроект о тех, кто призывает к экономическим санкциям

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вадим, вы когда выступали перед Президентом, предложили совместно с Юрием Воскресенским подготовить пакет для тех, кто призывает к санкциям. Почему должны платить за это все? Вот что Вадим Боровик спросил у Президента Беларуси

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я это еще на Всебелорусском народном собрании предложил. Вадим Боровик, политолог:

А я на вашем съезде. Вы меня пригласили, я вам предложил. Олег Гайдукевич:

Вместе сделаем. Кирилл Казаков:

Мне кажется, это уже некая коллективная история, да? Юрий, что уже есть?