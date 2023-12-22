Воскресенский рассказал, как по указке американского посольства ему запретили въезд в Украину

Юрий Воскресенский, политолог:

Меня согласился принять глава фракции «Слуга народа» Арахамия. Я ему объяснил все на цифрах, показал товарооборот между Беларусью и Украиной. Показал все преимущества отношений с Российской Федерацией. Это все происходило за полгода до начала СВО. Я говорил лично тому же Арахамии, что суверенитет Украины и ее территориальная целостность будет наиболее мощной только в союзе с Россией. А если мы сделаем наш союз трех стран – России, Беларуси и Украины – это будет мощнейший региональный центр, к которому потянутся все соседи. В ответ была глухая стена.

Буквально после того, как я вышел со встречи, мне раздается звонок в Киеве: вас беспокоит политический советник посольства США в Украине, Фредерик Нойс, я хочу с вами пообедать. Я говорю: а зачем? Он: поговорить по поводу ваших визитов, писем и инициатив. Мы встретились в центре Киева, пообедали. И он сказал удивительную вещь: мы считаем, что вы сюда, в Украину, больше приезжать не должны. Говорю: в смысле, я простой гражданский активист, политолог, не представитель власти или экономических кругов. Нет, вы сюда приезжать не будете. Почему? Потому что мы не заинтересованы в нормализации отношений между Беларусью и Украиной.