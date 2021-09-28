Воскресенский о новой Конституции: уже в том проекте, который мы подготовили, потенциал комиссии себя исчерпал
Новости Беларуси. Референдум по новой редакции Основного закона Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года. Это требование Президента. Об этом Александр Лукашенко заявил на расширенном заседании Конституционной комиссии. 28 сентября, подводя промежуточный итог работы, Президент подчеркнул, что вариант новой Конституции есть, однако в нем еще достаточно спорных моментов. Финальная редакция документа должна консолидировать белорусское общество и заложить прочный правовой фундамент для развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 3,5 часа прозвучали разные мнения, и кажется, Конституционная комиссия сама пришла к выводу о том, что нужен дополнительный взгляд. Эдакий аудит, если хотите.
Юрий Воскресенский, политолог:
Мне кажется, сейчас уже в том проекте, который мы вынесли, подготовили, потенциал комиссии себя несколько исчерпал. В том плане, что на этом этапе уже должны к делу подключаться профессиональные, как говорят в народе, президентские юристы. Те, кто профессионально вырабатывает законопроекты, согласовывает.
Глава государства услышал и поручил создать соответствующую рабочую группу, но только юристами она не ограничится.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вносите вы тоже туда свои предложения. Группа юристов после всенародного обсуждения каждую строчку просмотрит и окончательно юридическим языком пропишет документ, который будет вноситься на референдум. Вот юристы где будут. А эта группа должна быть не только юристов, эта группа должна быть специалистов, где должны быть и экономисты, и управленцы. Внесем на обсуждение, и после обсуждения юристы доработают его, на стол Президенту – или ты вносишь на референдум, или не вносишь.
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