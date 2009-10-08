Вору, которого ранил полицейский, выплатят $1,2 миллиона компенсации

Власти калифорнийского города Окленда выплатят 1,2 миллиона долларов в виде компенсации грабителю, который был ранен полицейским и остался парализованным.

Получатель компенсации, Чарльз Дейвис, был ранен в 2007 году при попытке совершить кражу со взломом в оклендской церкви. Подозреваемый, которому сейчас 49 лет, не был вооружен, но полицейский принял какой-то из краденых предметов у него в руках за пистолет и решил открыть огонь, сообщает Lenta . ru .

Как заявил адвокат Дейвиса, средства компенсации пойдут на обеспечение «основных нужд» его клиента, у которого парализованы нижние конечности. «Надеюсь, этот злополучный опыт послужит отправной точкой и для господина Дейвиса и для офицера Эктора Чавеса, чтобы они впредь более ответственно строили свою карьеру и жизнь», - приводит слова адвоката газета Oakland Tribune.