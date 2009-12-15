Вор в Польше вывез полтонны карпа на велосипеде

Восемнадцатилетний вор в одной из польских деревень украл из специального пруда полтонны карпа и вывез всю рыбу на велосипеде.

В отделение Кемпиньской полиции (Великопольское воеводство Польши) обратился владелец пруда, в котором выращивалась рыба для продажи в канун Рождества, и сообщил, что неизвестный практически полностью опустошил водоем.

Стражи порядка после проведенного расследования задержали молодого человека, признавшегося в том, что он вывозил рождественскую рыбу на велосипеде в течение недели. Украденный карп был затем продан перекупщикам.

Карп является в Польше традиционным рождественским лакомством. Неудачливому воришке грозит до 5 лет тюремного заключения, сообщает БЕЛТА.