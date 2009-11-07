Вор прислал в газету свою удачную фотографию

Вор из Суонси в Южном Уэльсе, которому не понравилась его фотография в газете, прислал журналистам новую.

23-летний Мэттью Мэйнард обнаружил в газете South Wales Evening Post снимок, который полиция предоставила изданию в попытке выследить его и ряд других разыскиваемых преступников. Грабитель решил, что фото демонстрирует его не с лучшей стороны, и предоставил полиции другой свой портрет.

На новой фотографии Мэттью позирует на фоне полицейского фургона в ярко-желтых штанах и черной куртке, напоминающей те, которые носят полицейские. Редакция газеты решила разместить это фото на первой полосе с подписью «нахальный вор».

Полиция поблагодарила Мэттью за этот поступок, а один из полицейских прокомментировал произошедшее словами: «Он болван, он думает, что блеснул перед нами, но теперь каждый человек в Суонси знает, как он выглядит. Мы скоро его поймаем».

Полиция Южного Уэльса разыскивает Мэйнарда за ограбление, совершенное в сентябре. Исполняющий обязанности главного инспектора Найджел Уайтхаус надеется, что теперь, благодаря тому, что большое количество людей знает, как выглядит грабитель, его вскоре арестуют, передает The Daily Mail.