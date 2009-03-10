Вор-медвежатник попал в руки оперативников

Менее чем за полгода 27-летний парень ограбил тридцать квартир. В основном взламывал замки своих соседей. Сначала звонил в домофон, затем с помощью лома взламывал квартиру и выносил цифровую технику, деньги, драгоценности и даже алкоголь. Вещи сбывал на рынке. Ущерб от преступной деятельности уже оценён в несколько тысяч долларов. Когда молодого человека взяли с поличным, свою вину он отрицать не стал и стал активно сотрудничать со следствием. Сам показал и раскрыл собственную воровскую схему.