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Вор-медвежатник попал в руки оперативников

10 марта 2009 14:57
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Менее чем за полгода 27-летний парень ограбил тридцать квартир. В основном взламывал замки своих соседей. Сначала звонил в домофон, затем с помощью лома взламывал квартиру и выносил цифровую технику, деньги, драгоценности и даже алкоголь. Вещи сбывал на рынке. Ущерб от преступной деятельности уже оценён в несколько тысяч долларов. Когда молодого человека взяли с поличным, свою вину он отрицать не стал и стал активно сотрудничать со следствием. Сам показал и раскрыл собственную воровскую схему.
# общество

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