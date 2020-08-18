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«Вопросы так не решаются». Мнения трёх белорусок об акциях протеста

18 августа 2020 15:07
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Новости Беларуси. Ситуацию в Беларуси продолжают раскачивать альтернативные силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции и протесты, фейки и повальные призывы к масштабным забастовкам работают на то, чтобы ввергнуть страну в экономический и политический кризис. Но большинство граждан такие методы не поддерживают. Уже очевидно, что под угрозой наше благосостояние и спокойствие. Обычные люди высказываются за прекращение эмоционального волеизъявления. Якобы «мирные» протесты уже откровенно мешают нормальной жизни.

«Вопросы так не решаются». Мнения трёх белорусок об акциях протеста-1

Здравствуйте, как вы относитесь к акциям протеста в Новополоцке?
Отрицательно.
Почему?
Потому что, вы знаете, я, наверное, не подхожу под ту категорию молодежи, во-первых. Во-вторых, меня все устраивает. А в-третьих, эти акции совершенно никому не нужны.

«Вопросы так не решаются». Мнения трёх белорусок об акциях протеста-4

Я отрицательно отношусь. Это беспокойство всему населению. И уже, вы знаете, население злость берет. Надоели все эти сигналы, все это. И молодежь ведь когда перестройка была, когда 90-е, ее же не было. Они не понимают этой жизни, а мы все это видели. И талоны, и купоны, и книжечки все мы это пережили. Ведь Президент начинал с нуля. Он правду говорит. Он с нуля начинал, так что нас устраивает такая жизнь.

«Вопросы так не решаются». Мнения трёх белорусок об акциях протеста-7

Отрицательно, потому что это дестабилизирует обстановку в нашем городе, в Беларуси. И нам хуже становится от этого жить. Я за мир и спокойствие. Ладно, мы показали мирные акции, но надо дальше работать. И вопросы так не решаются, нужно вопросы решать конструктивно. Понимаете? Список составить вопросов: кому, как, чего? Надо работать. И по этим вопросам тоже надо работать. А уже повыступали, показали свои умения. Хватит. Надо успокоиться, потому что это мешает всем жить.  

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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