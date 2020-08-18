«Вопросы так не решаются». Мнения трёх белорусок об акциях протеста

Новости Беларуси. Ситуацию в Беларуси продолжают раскачивать альтернативные силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акции и протесты, фейки и повальные призывы к масштабным забастовкам работают на то, чтобы ввергнуть страну в экономический и политический кризис. Но большинство граждан такие методы не поддерживают. Уже очевидно, что под угрозой наше благосостояние и спокойствие. Обычные люди высказываются за прекращение эмоционального волеизъявления. Якобы «мирные» протесты уже откровенно мешают нормальной жизни.

– Здравствуйте, как вы относитесь к акциям протеста в Новополоцке?

– Отрицательно.

– Почему?

– Потому что, вы знаете, я, наверное, не подхожу под ту категорию молодежи, во-первых. Во-вторых, меня все устраивает. А в-третьих, эти акции совершенно никому не нужны.

Я отрицательно отношусь. Это беспокойство всему населению. И уже, вы знаете, население злость берет. Надоели все эти сигналы, все это. И молодежь – ведь когда перестройка была, когда 90-е, ее же не было. Они не понимают этой жизни, а мы все это видели. И талоны, и купоны, и книжечки – все мы это пережили. Ведь Президент начинал с нуля. Он правду говорит. Он с нуля начинал, так что нас устраивает такая жизнь.