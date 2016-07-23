Вопросов ЖКХ касались 80% обращений на прямую линию Брестского горисполкома 23 июля

Новости Беларуси. В Беларуси прошли субботние прямые телефонные линии.

Звонки с актуальными вопросами 23 июля раздавались на самых разных уровнях власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так в Брестский горисполком поступило 13 обращений.

Среди них преобладают вопросы, связанные со сферой ЖКХ.

Андрей Филанович, заместитель председателя Брестского горисполкома:

Сегодня поступали звонки о ремонте подъездов. О том, что обращаются в соответствующие жилищно-коммунальные службы, но к работе не приступают. часть звонков касалась того, что работы выполнены, но не согласны с суммами, которые были потрачены на выполненные работы. На процентов 80 вопросы касаются деятельности жилищно-коммунальных служб.

Как показывает практика, зачастую, именно дозвонившись на прямую линию, можно найти выход из непростых бытовых ситуаций.

Немало обращений касается благоустройства населенных пунктов. Так, после звонка на прямую линию в Малоритский райисполком в городе стало меньше искусственных барьеров – для велосипедистов, инвалидов и мам с детскими колясками.

Новые пандусы обустроили быстро и сразу в нескольких востребованных местах.

Алина Дейнак, житель Малориты:

Было очень неудобно. Очень много в нашем частном секторе мам с колясками. Им также это было тяжело. Просто было огромное препятствие. И я, набравшись смелости, позвонила на прямую линию, рассказала все нашимпредставителям власти, состоялся очень теплый диалог и на мою просьбу отозвались. Я указала, где что конкретно.