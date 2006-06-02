Вопрос защиты детей актуален не только 1 июня

В нашей стране активно решается проблема организации трудовой реабилитации молодых инвалидов. Жизнь многих 18-летних ребят ограничивается четырьмя стенами, но они сами и их родители находят способ обратить внимание общественности на свои трудности.

Так в одной из галерей Минска открылась выставка работ минимастерской <Теплый дом>, где занимаются дети с ограничениями в развитии. Авторы представленных работ - особенные, не такие как все. Большая часть участников галереи не ходят в школу. В их медицинских карточках пометки: ограничения в развитии.

Всего в Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам Октябрьского района - 117 семей, воспитывающих детей с психофизическими ограничениями. Для таких ребят организовали минимастерскую, где и создали представленные в галерее работы.

Особая категория членов ассоциации - это уже совершеннолетние молодые люди, которые не могут приходить в минимастерскую. Специально для них два года как работает группа социально-бытовой адаптации и трудовой занятости с названием <Теплый дом>. Педагоги приходят к ребятам домой и работают на волонтёрских условиях.

Эта выставка - попытка ребят и их родителей привлечь к себе внимание. И вердикт врачей становится бессильным, когда окружающие стараются поддержать таких ребят.