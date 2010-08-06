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Вопрос о возведении нового жилья будет решать специальная комиссия

06 августа 2010 06:21
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Накануне вопрос самовольного возведения жилья обсудили в Правительстве. Ответственными за создание и снос построек по-прежнему будут местные власти. Однако теперь искать крайнего не придется.В каждом отдельном случае будет действовать специальная комиссия. В нее войдут как коммунальщики и экологи, так и архитекторы. Эксперты в течение пяти дней проведут инженерный анализ постройки и вынесут вердикт. Таким образом, вопрос – строить или нет – будут решать не столько деньги, сколько профессионалы.
# общество

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