Вооружённые Силы Беларуси начали совместную штабную тренировку

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси началась совместная штабная тренировка. Она продлится до конца рабочей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Структурным подразделениям Минобороны, Генштаба, органам военного управления и организациям предстоит повысить слаженность в управлении и практические навыки офицеров при принятии решений, постановке задач, планировании применения войск в соответствии с предложенной учебной обстановкой.