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Вооружённые Силы Беларуси начали совместную штабную тренировку

14 декабря 2021 08:53
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси началась совместная штабная тренировка. Она продлится до конца рабочей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вооружённые Силы Беларуси начали совместную штабную тренировку-1

Структурным подразделениям Минобороны, Генштаба, органам военного управления и организациям предстоит повысить слаженность в управлении и практические навыки офицеров при принятии решений, постановке задач, планировании применения войск в соответствии с предложенной учебной обстановкой.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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