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Вооруженные Силы готовы к учению "Осень-2008"

27 сентября 2008 17:36
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Обширная география и высокая динамика – именно такими будут эти маневры.

Более восьми тысяч человек и несколько сотен  боевых  машин. Войска будут действовать на всех полигонах. Как и предыдущие, нынешнее учение будет исследовательским.

Один из основных этапов учения состоится на полигоне "Доманово".  Войска  готовятся воевать автономно в динамично меняющейся обстановке. Вместе с пехотой действуют танкисты и ПВО.

А «пэвэошники» в «Доманово»  осваивают экспериментальные способы уничтожения воздушных целей. По низко зависшему вертолету   комплекс «ОСА» будет стрелять по специальной методике. Ракета сначала поднимается вверх, а потом как бы с навесной траектории сбивает цель. 

Множество  боевых задач и у сил спецопераций. Они будут взаимодействовать с сухопутными войсками, ПВО и даже  авиацией. Обеспечивать безопасность в зонах посадок боевых самолетов на аэродромные участки автомобильных дорог. 

Более двух тысяч человек призовут на учение из запаса. Несколько сотен военнослужащих будут вспоминать забытые навыки  на Обуз-Лесновском общевойсковом полигоне.

Помимо войсковых частей и соединений в учении  будут участвовать и все остальные силовые ведомства. В итоге это позволит объективно оценить эффективность механизма обеспечения военной безопасности государства.   

# общество

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