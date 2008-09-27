Вооруженные Силы готовы к учению "Осень-2008"

Обширная география и высокая динамика – именно такими будут эти маневры.

Более восьми тысяч человек и несколько сотен боевых машин. Войска будут действовать на всех полигонах. Как и предыдущие, нынешнее учение будет исследовательским.

Один из основных этапов учения состоится на полигоне "Доманово". Войска готовятся воевать автономно в динамично меняющейся обстановке. Вместе с пехотой действуют танкисты и ПВО.

А «пэвэошники» в «Доманово» осваивают экспериментальные способы уничтожения воздушных целей. По низко зависшему вертолету комплекс «ОСА» будет стрелять по специальной методике. Ракета сначала поднимается вверх, а потом как бы с навесной траектории сбивает цель.

Множество боевых задач и у сил спецопераций. Они будут взаимодействовать с сухопутными войсками, ПВО и даже авиацией. Обеспечивать безопасность в зонах посадок боевых самолетов на аэродромные участки автомобильных дорог.

Более двух тысяч человек призовут на учение из запаса. Несколько сотен военнослужащих будут вспоминать забытые навыки на Обуз-Лесновском общевойсковом полигоне.

Помимо войсковых частей и соединений в учении будут участвовать и все остальные силовые ведомства. В итоге это позволит объективно оценить эффективность механизма обеспечения военной безопасности государства.

