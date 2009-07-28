Вооруженные силы Беларуси и Украины впервые провели совместную тренировку дежурных сил по ПВО

К тренировке привлекались управления и дежурные силы по ПВО двух государств, расчеты зенитно-ракетных и радиотехнических войск, а также экипажи воздушных судов.

Основные целями тренировки стали совершенствование взаимодействия дежурных сил по ПВО двух стран при выполнении ими задач боевого дежурства, а также повышение навыков боевых расчетов и командных пунктов по управлению действиями дежурных сил по ПВО. «В ходе тренировки дежурные силы были проверены полетами контрольных целей без пересечения государственной границы», - отметили в Минобороны.

Как сообщалось, в мае текущего года Министерства обороны Беларуси и Украины подписали соглашение об обмене информацией о полетах воздушных судов. Соглашение позволяет получать оперативную информацию о полетах воздушных судов в приграничной зоне, ширина которой составляет 50 км, сообщает БЕЛТА.