Воложинский районный суд оставил Польский дом в Ивенце в собственности Союза поляков на Беларуси

Решением ивенецкого отделения ее отстранили от должности и исключили из союза еще 9 января. Причиной стали серьезные ошибки, допущенные ею в организационной работе и возможные нарушения закона в хозяйственной деятельности.

Однако Тереза Соболь отказалась передать дела преемнику – Станиславу Бурачевскому. Более того, с помощью группы радикально настроенных молодчиков из других городов Тереза Соболь закрыла вход в ивенецкий Дом Поляков для ивенецких Поляков.

Дело дошло до вмешательства милиции, а следом и до суда. И вот сегодня здание вернулось к его законным владельцам.

Решение по понятным причинам вызвало негативную реакцию Терезы Соболь. Она по-прежнему считает себя директором дома Поляков. И это не смотря на то, что подобной должности даже в ее бытность председателем ивенецкого отделения не существовало.

А вот что не понятно, так это реакция польских дипломатов. Они следили за процессом на всех этапах. При этом каждый раз представители соседнего государства заявляли, что их главное требование: сохранить польский дом в собственности поляков. И вот суд это требование полностью удовлетворил, однако польские дипломаты не высказали радости и решение не прокомментировали.

В отличие от высоких польских гостей, простые белорусские поляки ходом процесса и его результатом остались довольны.

Спор между гражданами Республики Беларусь польской национальности по поводу здания, находящегося на территории также Республики Беларусь разрешен сегодня в рамках гражданского законодательства Республики Беларусь. Однако, события, связанные со зданием СПБ в Ивенце проходит не только под бдительным вниманием польских дипломатов. Высказывания политиков в самой Польше, равно как и публикации польских СМИ доходят до абсурда. Применить к Минску кнут, апеллировать к европейским структурам – не самое странное из озвученного в Варшаве.

Так, к примеру, советник президента Польши по делам соотечественников за границей Михал Дворчик назвал ситуацию с поляками в Беларуси цитата: «брутальной».



Всю брутальность жизни поляков в Беларуси знает Магдалена Лаевская. Только в отличие от тех, кто высказывается сейчас в Варшаве, Магдалена о том, как притесняют поляков в Беларуси, знает не с чьих-то слов, а лично. Гражданка Польши Лаевская четыре года живет в Могилеве.

Магдалена Лаевская в Беларусь приехала четыре года назад. За это время успела не только полюбить нашу страну, но и просто влюбиться. Со своим мужем они встретились во время службы в костеле. Завязался роман, поженились, появилась на свет дочь Алина.

Магда – педагог по образованию. Преподает польский в одной из могилевских школ. Говорит, ученики у нее прилежные. Впрочем, как и маленькая Алина. Ей чуть больше года, но девочка уже знает и польские и белорусские слова. Теперь в семье разговаривают сразу на двух языках. Кстати, освоить белорусский, невестке помогла свекровь.

Теперь в семье Лаевских поддерживают традиции сразу двух стран. А со своими земляками Магдалена встречается в Доме Польском. Он для местных поляков настоящий культурный центр, часть родины. Говорит, приятно, что в последние годы к ним приходят даже коренные белорусы. Делятся друг с другом и радостями и бедами. Вместе проводят творческие вечера, готовят концерты. Такие встречи помогают не только осваивать язык , но и поучаствовать в культурной жизни страны-соседки.

Кроме Дома Польского уроки проходят в местном университете, в центре по внешкольной работе и даже в саду. Таким образом, поляки не только знакомят со своей культурой белорусов, но и помогают своим же землякам не забыть родной язык. Кстати, в ближайшие выходные в местном доме польском вновь будет многолюдно. Могилевчане соберутся на шопеновский вечер. Репетиции творческого действа сейчас в самом разгаре. Причем, работает над проектом интернациональная команда. Куратор из Польши, исполнители белорусы, музыковед из России.



И еще несколько мнений из польской прессы. «Газета выборча»: «Европейский Союз мог бы пригрозить приостановлением своих контактов с Беларусью. Но кто от этого выиграет? ЕС? Польша? Белорусские поляки?»

И еще одна позиция. «Дзенник газета правна»: «Становится плохо, когда маргинальная проблема, которой являются проблемы вокруг СПБ, уничтожают обнадеживающее сотрудничество между Польшей и Беларусью. Как бы не пересолить в реакциях. Никто в Беларуси не преследует поляков как таковых».