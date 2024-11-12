Волошин: сколько десятилетий нужно будет Украине, чтобы прийти к тому, что сегодня есть в Беларуси

Александр Волошин, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера:

И мы помним эти лозунги, а вопрос один возникает: первое, где те люди, которые заявляли эти лозунги? А теперь представьте, в Украине, я молчу про Донбасс даже, в Украине показать... Представьте, тогда, на Майдане, с чем людям придется столкнуться в будущем, с чем они столкнутся. Они бы просто вот эту небольшую группу маргиналов, которые совершили по итогу государственные перевороты, они бы их разорвали просто на месте. Никому же в голову не приходило. Казалось, какие-то печеньки, какие-то песни, какие-то пляски, какие-то не совсем адекватные люди живут в этих палатках. Это же так начиналось. Их же было абсолютное меньшинство. В процентном соотношении процента не наберешь, по большому счету, на всю страну. А последствия – залили кровью. Залили кровью всю страну. И сегодня строят прогнозы, сколько нужно сегодня десятилетий, чтобы разминировать леса и поля, сколько нужно действий, чтобы восстановить, чтобы прийти к тому, что сегодня есть у Беларуси. И здесь важный момент. Нас извне завоевать невозможно. Это понятно. И всю историю все попытки ни разу ничем, никакой победой не увенчались. Противники тоже понимают, они не дураки.

Мы видим, какую группировку войск стянули по периметру наших границ. Мы видим, к чему они готовятся. Прекрасно понимаем их планы. Но основная их задача – это раскачать ситуацию внутри. И вот на этих вот правах, на недовольстве… А в любом обществе всегда есть какие-то проблемы. Это в любом обществе. Как бы хорошо люди ни жили, возникает: где-то кто-то начальником недоволен, где-то с кем-то там жена не так поговорила с утра. Везде возникают проблемы.

И на этих проблемах начинается игра, начинается раскачка. И для того в том числе мы приезжаем, чтобы могли посмотреть и оценить, сделать переоценку: люди, посмотрите, как бывает и какую цену сегодня приходится платить на Донбассе за то, чтобы разговаривать, представляете, вот казалось бы, кто мог подумать, разговаривать на родном для тебя языке. Чтобы отмечать традиционные для тебя праздники, 9-го Мая не ходить с портретами Бандеры и Шухевича.