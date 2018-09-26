Волонтёры БРСМ займутся благоустройством мемориального комплекса в Масюковщине

Новости Беларуси. Волонтеры БРСМ вновь берутся #задело!, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Волонтеры БРСМ вновь берутся #задело!, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 сентября в рамках благотворительного проекта «Восстановление святынь Беларуси» молодые люди займутся благоустройством мемориального комплекса в Масюковщине.
В годы Великой Отечественной войны здесь находился концлагерь, в котором погибли 80 тысяч человек. После работы к мемориалу возложат цветы, молодежь почтит память погибших минутой молчания.
Также во время мероприятия состоится церемония забора земли с братской могилы и закладка капсулы в крипту храма-памятника в честь Всех святых.