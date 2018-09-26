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Волонтёры БРСМ займутся благоустройством мемориального комплекса в Масюковщине

26 сентября 2018 08:36
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Новости Беларуси. Волонтеры БРСМ вновь берутся #задело!,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтёры БРСМ займутся благоустройством мемориального комплекса в Масюковщине-1

 26 сентября в рамках благотворительного проекта «Восстановление святынь Беларуси» молодые люди займутся благоустройством мемориального комплекса в Масюковщине.

Волонтёры БРСМ займутся благоустройством мемориального комплекса в Масюковщине-4

В годы Великой Отечественной войны здесь находился концлагерь, в котором погибли 80 тысяч человек. После работы к мемориалу возложат цветы, молодежь почтит память погибших минутой молчания.

Волонтёры БРСМ займутся благоустройством мемориального комплекса в Масюковщине-7

Также во время мероприятия состоится церемония забора земли с братской могилы и закладка капсулы в крипту храма-памятника в честь Всех святых.

Волонтёры БРСМ займутся благоустройством мемориального комплекса в Масюковщине-10

# БРСМ # общество # Фотофакт

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