Волонтёры БРСМ займутся благоустройством мемориального комплекса в Масюковщине

Новости Беларуси. Волонтеры БРСМ вновь берутся #задело!, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 сентября в рамках благотворительного проекта «Восстановление святынь Беларуси» молодые люди займутся благоустройством мемориального комплекса в Масюковщине.

В годы Великой Отечественной войны здесь находился концлагерь, в котором погибли 80 тысяч человек. После работы к мемориалу возложат цветы, молодежь почтит память погибших минутой молчания.