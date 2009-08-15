Волонтёры благоустраивают Березинский биосферный заповедник

За 12 дней 20 студентов столичных вузов помогут в расчистке леса от сухостоя, заготовят корма для зверей, приведут в порядок вольеры и проложат новые экологические тропы.Работу разбавляют тренингами, играми и конкурсами. Некоторые мероприятия в программе лагеря посвящены 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Молодежь поможет по хозяйству местным жителям – ветеранам Великой Отечественной войны и одиноким пожилым людям.