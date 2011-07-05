Волонтерские и студенческие отряды формируются в Беларуси

Многие уже получили работу. Молодежь трудится в профильных трудовых бригадах, привлечена на различные строительные объекты. Услуги сервисных отрядов станут новинкой этого трудового лета.Три стройотряда готовят Молодечно к фестивалю-ярмарке тружеников села «Дажынкi-2011». В ближайшие дни их ряды пополнят студенты, сдавшие сессию. Молодежь также окажет помощь хозяйствам в сушке зерна, уборке льна, прополке, ландшафтном оформлении населенных пунктов. Некоторые станут вожатыми в детских оздоровительных лагерях и помогут готовиться к переезду в новое здание музею истории Великой Отечественной войны.