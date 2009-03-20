Как бы ни раскачивал финансовый кризис мировое пространство, уровень безработицы в нашей стране в пределах 1%.

Беларусь после распада Советского союза меньше всего подверглась кризисным проявлениям. Экономический рост, взвешенная социальная политика – теперь фундамент устойчивости. Волна принудительных увольнений и сокращений до Беларуси не докатится. Убеждены - правительство, наниматели и профсоюзы.

В Беларуси разработана система оперативного реагирования на изменения на рынке труда. Ситуация отслеживается ежедневно: уровень безработицы сохраняется в пределах одного процента. Количество вакансий превышает спрос на них в большинстве регионов.

Это легко объяснимо. Теневая занятость - сегодня не актуальна. Людям нужны гарантированные доходы. Государственные службы занятости в среднем за три месяца могут подыскать работу, тем, кто в ней заинтересован. Да и ожидается, что пособие по безработице вскоре возрастёт. Правда, последний факт мало волнует большинство. В Беларуси производственный сектор не остановлен, предприятия в условиях уменьшения покупательской способности на зарубежных рынках, не прибегают к крайностям.

Частичная занятость или отпуск не летом – мера антикризисная: не одним днём живём. Гибкие формы занятости населения - инструмент регулирования безработицы, проявление "социальной ответственности к сотрудникам".