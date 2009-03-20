Прямой эфир

Волна принудительных увольнений и сокращений до Беларуси не докатится

20 марта 2009 18:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Как бы ни раскачивал финансовый кризис мировое пространство, уровень безработицы в нашей стране в пределах 1%.

Беларусь после распада Советского союза меньше всего подверглась кризисным проявлениям. Экономический рост,  взвешенная социальная политика –  теперь фундамент устойчивости. Волна принудительных увольнений и сокращений до Беларуси не докатится. Убеждены - правительство, наниматели  и профсоюзы.

В Беларуси разработана система оперативного реагирования на изменения на рынке труда. Ситуация отслеживается ежедневно: уровень безработицы  сохраняется в пределах одного процента. Количество вакансий превышает спрос на них в большинстве регионов.

Это легко  объяснимо. Теневая занятость - сегодня не актуальна. Людям нужны  гарантированные доходы. Государственные службы  занятости в среднем за три месяца могут подыскать работу, тем, кто в ней заинтересован.  Да и ожидается,  что пособие по безработице вскоре возрастёт. Правда,  последний факт мало волнует большинство. В Беларуси производственный сектор не остановлен, предприятия в условиях уменьшения покупательской способности на зарубежных рынках, не прибегают к крайностям.

Частичная занятость или отпуск не летом – мера антикризисная: не одним днём живём. Гибкие формы занятости населения  - инструмент регулирования безработицы,  проявление "социальной ответственности к сотрудникам".

 

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 марта 2009 18:28

Оформить груз на белорусско-польской границе можно за пять минут?

20 марта 2009 18:26

Предписания МЧС по обеспечению безопасности сооружений выполняются не в полной мере

20 марта 2009 18:26

Деревня Страдечи страдает от весенней распутицы