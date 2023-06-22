Вольфович в Брестской крепости: «Важно говорить о настоящих фактах истории»

Новости Беларуси. Все дороги 22 июня ведут в Брестскую крепость – символ стойкости, мужества и непоколебимости духа. А еще место боли, скорби и трагической памяти для миллионов людей во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно на этой земле началась Великая Отечественная война, которая продлилась 1 418 дней. В память о всех погибших в цитадели прошел митинг-реквием. В нем приняли участие десятки тысяч людей – жители Бреста и гости. К памятной церемонии присоединились и более 30 официальных делегаций из постсоветских стран, а также высшие должностные лица. Мемориальные плиты утонули в алых цветах от тех, чье сердце помнит и по-прежнему откликается болью.